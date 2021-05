Anziano positivo dopo due dosi Pfizer, scatta l’allarme a Palermo

67 Visite

L’unità di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera Villa Sofia – Cervello di Palermo ha identificato la variante brasiliana in un paziente Covid-19 che era già stato vaccinato. Come da protocollo ministeriale, si è provveduto alla notifica ed alla trasmissione al laboratorio regionale di riferimento. Il paziente 83enne, immunodepresso, vaccinato con Pfizer, dopo pochi giorni dalla seconda dose è arrivato al pronto soccorso accusando “sintomatologia respiratoria e intestinale clinicamente significative”.

L’anziano si è presentato al pronto soccorso proprio dopo pochi giorni dalla seconda dose, accusava problemi respiratori e intestinali. Dopo il tampone è risultato positivo al coronavirus ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Intanto il generale Francesco Figliuolo non ha solo intenzione di far arrivare entro maggio 20 milioni di dosi alle regioni, ma anche di cambiare marcia nella somministrazione dei vaccini. Prima di tutto mettere in sicurezza le persone fragili e poi iniziare a pensare alla vaccinazione di massa arrivando a settembre con una vera e propria immunità di gregge