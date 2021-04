Fuorigrotta: ruba in un negozio di abbigliamento. Denunciata

57 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in viale Augusto per la segnalazione di furto in un negozio di abbigliamento.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno constatato che gli addetti alla vigilanza dell’esercizio commerciale avevano fermato una donna che, poco prima, aveva asportato una maglietta ed alcuni accessori; la donna, una 24enne napoletana, è stata denunciata per furto.













