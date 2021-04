Torre del Greco: finto corriere tenta di truffare un’anziana. Arrestato

53 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti perché un utente aveva segnalato che una donna anziana residente nel suo stesso stabile l’aveva contattato al fine di avvisare la polizia poiché stava per essere truffata.

I poliziotti hanno raggiunto la donna la quale ha raccontato che aveva ricevuto una telefonata in cui un uomo, spacciatosi per il nipote, le chiedeva di ricevere un pacco da un corriere e di versare 1.200 euro a saldo dei 500 già anticipati.

Poco dopo, il finto corriere a bordo di uno scooter si è presentato con il pacco presso l’abitazione dell’anziana e, al momento della consegna del denaro, è stato bloccato dagli agenti.

Alfonso Pellegrino, 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per truffa aggravata nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e perché circolava a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa.













