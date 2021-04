Bacoli, associazione Il Pappice: “Traffico estivo: basterà una cabinovia?”

102 Visite

Ci risiamo, ancora una volta i cittadini chiusi in casa e Bacoli cinta d’assedio.

Nonostante la zona arancione, nonostante sia ancora aprile, ieri le macchine hanno invaso la Città cosa che era prevedibile e cosa che andrà sempre a peggiorare con le belle giornate se …

Se l’Amministrazione non adotterà misure “tampone” sul breve termine per dirigere e stornare il traffico in entrata ed in uscita.

Se non appronterà interventi strutturali come il PUT, lo stesso cui FreeBacoli votò contro nel 2018 – mandando il Comune in dissesto – e che ora si fa finanziare dal Ministero.

Se non disporrà di nuovi vigili sulle strade come gli attesi stagionali di cui il Sindaco Josi Della Ragione aveva scritto due settimane fa sarebbero stati disponibili a maggio ma di cui ad oggi neanche il bando è stato ancora pubblicato.

Alla sua terza estate l’Amministrazione non può più vantare scuse di tempo o di idee: agisca o ammetta la sua incapacità.

Semprecché il Sindaco non voglia prendere in giro i cittadini sostenendo – come nell’ultimo Consiglio Comunale – che la cabinovia risolverà il problema del traffico estivo !

Associazione Il Pappice













