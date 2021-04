Covid, Portici: 50 persone in un albergo sanzionate perché fuori Comune di residenza

152 Visite

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nell’ambito dei servizi tesi al rispetto delle norme anti Covid-19 hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Portici.

Nel corso dell’attività sono state identificate 91 persone di cui una sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovata fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e controllati 48 veicoli.

Infine, presso un albergo in corso Garibaldi a Portici, sono state identificate 63 persone alloggiate nella struttura ricettiva 50 delle quali sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio Comune di residenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS