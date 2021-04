330 Visite

In queste ore a Marano è in atto un servizio di controllo nelle tipiche location della movida cittadina. La polizia municipale è impegnata nei controlli Covid in via Che Guevara, corso Mediterraneo, via Nuvoletta, via Falcone. Lo scopo dell’intervento è quello di contribuire al contrasto delle violazioni delle norme anti contagio da Coronavirus. Seguiranno aggiornamenti.













