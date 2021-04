“Boris Johnson ‘sta casa aspetta a te!”, la manifestazione di Napoli Capitale a Chiaia

164 Visite

Napoli, 17 Aprile– Si è tenuta questa mattina in piazza Santa Caterina a Chiaia la manifestazione intitolata “Boris Johnson ‘sta casa aspetta a te!”, organizzata dal movimento politico Napoli Capitale guidato dall’ex europarlamentare Enzo Rivellini, e dal consigliere comunale Stanislao Lanzotti promotore della lista civica ‘Azzurri per Napoli’. Tra i presenti anche il manager Riccardo Monti, tra i papabili in corsa per Palazzo San Giacomo.













