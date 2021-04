Napoli, donna ferita a colpi di pistola in una sparatoria in strada

632 Visite

Colpi d’arma da fuoco esplosi in aria nel quartiere Barra, a Napoli, ferita al piede una ragazza di 25 anni. È successo intorno alle 17 in via Serino.

A chiamare i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, ora impegnati nelle indagini, è stato il personale sanitario dell’ospedale del Mare di Napoli dove si sono presentati un 26enne (noto alla giustizia per un piccolo precedente) e la fidanzata 25enne (incensurata) con una ferita d’arma da fuoco al piede.

I due giovani hanno raccontato che poco prima, mentre passeggiavano insieme in via Serino, hanno sentito un trambusto e visto due persone in sella a uno scooter sparare in aria dei colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto al piede la donna.













