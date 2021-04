Marano, trasferimento fraudolento di beni: i due Simeoli si avvalgono della facoltà di non rispondere

745 Visite

Carlo Simeoli, classe 1964 (nella foto in basso), e Carlo Simeoli, nato invece nel 1970, entrambi arrestati due giorni fa su richiesta della Dda di Napoli, nell’ambito di un’indagine sul trasferimento fraudolento di beni aggravato dal metodo mafioso, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ai magistrati inquirenti. Oggi era in programma l’interrogatorio di garanzia per i due imprenditori, rispettivamente genero e figlio di Angelo Simeoli, meglio noto come “Bastone. I legali dei due Simeoli presenteranno istanza di scarcerazione in sede di Riesame. Si è avvalso della facoltà di non rispondere anche Vincenzo Pelella, ai domiciliari e capo dell’azienda Planet costruzione di Qualiano.













