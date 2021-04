Marano, Paragliola bacchetta i consiglieri: “Troppe assenze nelle commissioni”. Eppure il Comune spende tanto per i gettoni di presenza

211 Visite

Marano– E’ in atto in queste ore la diretta streaming del Consiglio Comunale di Marano. Il Presidente del Consiglio, Paragliola comunica la presa d’atto delle dimissioni da capogruppo del Pd di Maria Accongiagioco e delle dimissioni da presidente della seconda commissione consiliare permanente di Antonio Nastro. Inoltre, nell’invitare il Pd a fornire la nomina di capogruppo per il prossimo consiglio utile, coglie l’occasione per bacchettare i consiglieri comunali sull’elevato numero di assenze nelle diverse commissioni. Di seguito le sue parole: “Dai dati mi accorgo che diverse commissioni per mancanza di numero legale non possono lavorare. Ci tengo a sottolineare che il lavoro dei consiglieri comunali non avviene soltanto in consiglio comunale, ma si esplica specialmente nelle commissioni. Pertanto, invito i consiglieri ad essere presenti e attivi nelle rispettive commissioni. Dopo un certo numero di assenze, i presidenti delle rispettive commissioni devono informare il presidente del consiglio, il quale dovrebbe poi prendere provvedimenti“.













