Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza, sulla base dei dati del monitoraggio dell’Iss, che determinerà il cambio di colore della Campania. La Regione di De Luca passerà da zona rossa a zona arancione lunedì prossimo. Colori invariati, invece, per tutte le altre. Restano in rosso Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta. Il resto d’Italia è invece in zona arancione.













