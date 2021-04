“Vattene perché mi stai sul …”, Luca Abete minacciato a Marano: il video diventa virale

655 Visite

E’ tanta la solidarietà manifestata sui social a Luca Abete, vittima di un’aggressione verbale. Quel giorno, l’inviato della trasmissione satirica di Mediaset si trovava a Marano per realizzare un’intervista al sindaco Rodolfo Visconti sul mancato pagamento degli scrutatori in occasione delle elezioni comunali del 2018. Lungo il corso principale, Abete viene richiamato da un uomo a bordo di un’auto. “Se devi fare un servizio, lo fai da uomo. Se scendo dalla macchina, ti picchio pure”, così l’uomo ha urlato dall’abitacolo dell’auto. Infine l’uomo gli intima di andarsene con fare minaccioso: “Vattene perché mi stai sul …. Ora vediamo se a Napoli fai l’uomo o no”. La scena è stata ripresa dal cameraman. Dunque, l’accoglienza non è stata delle migliori per Abete, già vittima di ingiurie per i suoi servizi atti a denunciare forme di illegalità.













