Quarto, uova di Pasqua in regalo ai prenotati per i vaccini nella chiesa San Castrese

176 Visite

“Domani a partire dalle 15 doneremo 208 uova di pasqua agli altrettanti cittadini prenotati per la somministrazione dei vaccini, nel nostro centro vaccinale della parrocchia San Castrese-Centro comunale di Protezione civile – commenta il sindaco Antonio Sabino – una iniziativa dal forte valore simbolico per sostenere coloro che compiono l’importante gesto sociale di vaccinarsi e per festeggiare, anche in questo modo, la Pasqua in una struttura ecclesiastica, visto che siamo l’unico hub vaccinale dell’Asl Napoli 2 attivo in una struttura della Diocesi di Pozzuoli, che ringraziamo insieme all’Asl Napoli2 Nord per l’impegno verso i cittadini di Quarto. Una sinergia importante tra Comune, Asl e Diocesi per la collettività”.

Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS