Covid e Regioni, la Campania passerà in arancione

282 Visite

Domani la Cabina di Regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute valuterà i passaggi di colore che però, in base alle prime stime, non dovrebbe registrare grandi cambiamenti, anzi: al momento solo la Campania potrebbe spostarsi dalla zona rossa a quella arancione.

Infatti, come spiega La Repubblica, tutte le altre regioni resteranno nello scenario in cui si trovano. Tuttavia, otto realtà locali però sono destinate a rimanere nella zona con più restrizioni almeno fino al 20 di aprile, cioè per altri 15 giorni a partire da lunedì prossimo.

I dati sui quali si baserà domani il monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute valuteranno a partire dal fatto che i casi settimanali per 100mila abitanti saranno più di 250 (circostanza che colloca in uno scenario rosso) certamente in Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia e Toscana.

Pertanto la Campania anche domani, come venerdì scorso, avrà numeri da arancione, e quindi si sposterà in quel colore. L’unica a farlo nella settimana dopo Pasqua. Nessun altro dovrebbe migliorare e nemmeno peggiorare, visto che non risultano realtà con Rt in crescita. D’altronde l’epidemia in Italia sta leggermente rallentando, cosa che produce anche un calo dell’indice di replicazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS