Napoli, droga e denunce: ecco le attività della polizia

160 Visite

Quartiere Stella: detiene droga in casa, arrestato.

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in vico De Gasperis dove hanno rinvenuto 16 stecchette contenenti 18 grammi di hashish mentre, nella lavatrice, hanno trovato 3 panetti del peso di 235 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e, in un armadio, 1230 euro.

Guglielmo Iannaccone, 38enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Napoli, 1° aprile 2021

—————————— —————————— ———-

Quartiere Forcella: arrestato uno spacciatore.

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio hanno notato un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa ad un’altra persona a bordo di un’auto in cambio di denaro, alla loro vista ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 5 involucri con 5 grammi circa di hashish, di 8 bustine contenenti 7 grammi circa di marijuana e di 115 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga.

O.B., 22enne guineano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

—————————— —————————— —————————–

San Giovanni: sorpreso con uno sfollagente. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Murelle due giovani che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo.

I poliziotti li hanno bloccati trovando uno di essi in possesso di uno sfollagente telescopico in metallo.

L’uomo, un 17enne napoletano, è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere ed affidato ai genitori; inoltre, i due sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS