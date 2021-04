Secondigliano: sorpreso con la droga, arrestato

223 Visite

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via del Cassano un giovane che ha consegnato qualcosa ad una persona a bordo di un motociclo in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 4 bustine contenenti 4,23 grammi di marijuana, di 2 stecche di hashish del peso di 1,16 grammi e di 55 euro.

Inoltre, presso la sua abitazione a Casavatore, è stato rinvenuto un sistema di video sorveglianza con 2 telecamere che inquadrava il perimetro esterno dell’abitazione.

Simone De Blasio, 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e privo di mascherina.













