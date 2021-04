Ponticelli: sopresi con pistole, arrestati

219 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno notato in via Luigi Crisconio diverse persone dall’atteggiamento circospetto che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale i poliziotti hanno bloccato un primo giovane che si era disfatto, lanciandola in un’aiuola, di una pistola Beretta 92FS completa di caricatore con 8 cartucce, mentre un secondo giovane è stato bloccato in un garage dove aveva tentato di nascondersi ed è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo Franchi-Llama completa di caricatore con 6 cartucce; inoltre, all’interno di un locale hanno rinvenuto una pistola Bruni Beretta a salve con tappo rosso e priva di cartucce.

Federico Ottaiano e Mattia Ottaiano, cugini napoletani di 23 e 18 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per porto abusivo e ricettazione di armi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS