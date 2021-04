Camorra, M5S: “Quadri rimossi merito anche del giornalismo coraggioso”

636 Visite

(LaPresse) – “La vicenda dei quadri rimossi dal Vescovo di Napoli mons. Domenico Battaglia, è nata dalla coraggiosa battaglia di una piccola testata giornalistica ‘Terra Nostra News‘ e del suo direttore Fernando Bocchetti. Dalla loro inchiesta, ovvero la presenza nella chiesa di Santa Maria della Cintura e della Consolazione di Marano di Napoli, di quadri donati dal boss Nuvoletta. Una donazione con tanto di targa con nome e cognome. Se da una parte il plauso va al Vescovo Battaglia che immediatamente ne ha ordinato la rimozione, dall’altra parte bisogna dare luce e sostegno al giornalismo locale che rischia in prima linea. Stiamo parlando di cronisti che amano la propria terra e non hanno grandi mezzi alle spalle ma solo grande coraggio. È indubbio che si espongono per onorare il loro mandato di raccontare i fatti ai cittadini. Il nostro dovere è quello di schierarsi al loro fianco e non lasciarli mai soli. Dai piccoli centri, in fin dei conti, nascono le grandi storie di resistenza alle mafie”. Lo dichiarano i parlamentari M5S della commissione Antimafia.













