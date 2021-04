Avvocato Maria suicida, il cordoglio della Camera Penale: “Seria e preparata. Sfatare il tabù della depressione”

3.111 Visite

E’ con un messaggio caloroso che la Sezione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Napoli, ricorda Maria Vecchione, l’avvocatessa morta suicida nella giornata di ieri a Marano. Di seguito il messaggio: “Ci stringiamo, sconvolti e compiti, intorno alla famiglia della nostra collega, avvocatessa fiera, seria, preparata ed elegante di cui ciascuno di noi serberà per sempre un proprio ricordo nelle aule di udienza penali”.

Maria, si è tolta la vita lanciandosi dal quinto piano di un palazzo a Marano di Napoli. Aveva 40 anni, penalista di professione, moglie di un carabiniere e madre di un bambino di quattro mesi.

A parlare dei possibili motivi dietro al gesto l’Unione Camere Penali Italiane (Ucpi). “La depressione è una malattia che ancora suscita vergogna nel comunicarla e spesso pelosa compassione nell’ascoltarla”, scrive su Facebook Giorgio Varano, avvocato penalista e responsabile della comunicazione dell’Ucpi. “Quando ne soffre un avvocato – prosegue il post – diventa ancora più difficile parlarne sia per lui, sia per chi gli sta accanto. Perché viviamo in un modo competitivo e anche molto eterogeneo, e tutto questo sta peggiorando vista la crisi economica e morale, e la difficoltà di immaginare il futuro”.

L’Unione avrebbe intenzione di chiedere che la depressione venga riconosciuta come malattia professionale e che vengano creati “veri strumenti di supporto per rendere questo argomento meno tabù”. “Forse dovremmo iniziare ad affrontare questo argomento pubblicamente – aggiunge Varano – chiedendo alle rappresentanze istituzionali e previdenziali di aiutarci ad iniziare un percorso pubblico su questa malattia, per sdoganarla, approfondirla, affrontarla, e combatterla, magari tutti insieme”.













