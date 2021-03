Vaccini, i collaboratori di De Luca saltano la fila? E’ polemica

138 Visite

I collaboratori del presidente campano Vincenzo De Luca sono stati accusati di aver saltato la fila per le immunizzazioni. Secondo un’interrogazione del Carroccio, già a gennaio i componenti dell’Unità di crisi regionale avrebbero tutti ricevuto la prima dose di antivirus, cosa che non è avvenuta in nessun’altra regione italiana. “In questo paese ci sono troppi furbetti”, accusa Matteo Salvini. E nel frattempo prosegue la polemica su Andrea Scanzi. Dopo l’apertura di un’indagine da parte della procura di Arezzo, l’ex ministro Maria Elena Boschi ha scritto un lungo post su Facebook per chiedere alla Rai di sospendere ogni collaborazione con il giornalista del fatto che è riuscito nei giorni scorsi a farsi vaccinare in Toscana.