Comunali, Varriale (Moderati): “Dal Pd alle parole seguano i fatti”

89 Visite

“All’ultima riunione di coalizione allargata al M5S, si decise in maniera unanime che entro lo scorso fine settimana si sarebbe dovuti giungere a una sintesi sui vari punti programmatici. Un documento di coalizione condiviso per poter poi passare alla scelta condivisa del candidato a Sindaco. Ad oggi, nulla ancora è pervenuto e ci chiediamo se sia per distrazione o “Volontà”. Mi sembra che si stia abusando di tatticismo e perdendo di vista l’obiettivo principale che noi tutti dovremmo perseguire per il bene della città. Nel Pd ci dicano a che gioco stanno giocando, almeno per evitare inutili indugi. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti”

Nota stampa di Vincenzo Varriale, Segretario Regionale Moderati Campania













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS