Vasto incendio ai Camaldoli. Un’ampia zona di collina – secondo quanto riporta Il Mattino — sta prendendo fuoco a ridosso di via Marano-Pianura, tra Marano e Napoli. Paura nella residenza per anziani Darmon, lambita dalle fiamme. Sul posto, dopo numerosi allarmi lanciati dai residenti, i vigili del fuoco che – non senza difficoltà, anche a causa del vento – stanno cercando di domare le fiamme.