Covid Campania, ecco i dati (reali) sui vaccinati

Regione Campania

Personale sanitario e sociosanitario, vaccinati: 214.391, con II dose: 102.793

Altri operatori ASL e AO, vaccinati: 71.364

Personale non sanitario, vaccinati:17.846, con II dosi: 8.658

Ospite RSA, vaccinati: 5.718, con II dosi: 5.718

Over 80, vaccinati: 209.468, con II dosi: 74.544

Forze dell’ordine, vaccinati: 22.843

Personale scolastico, vaccinati: 121.999, con II dosi: 1.160

Fascia 70-79, vaccinati: 11.645

Totale 675.274

Vaccinati con II dose

Over 80 57% 32%

Scuola 77% 1%

Forze dell’ordine 78%













