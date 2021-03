311 Visite

Da poche ore i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno presidiando la città di Arzano, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Massimo impegno dei militari della compagnia di Casoria, dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo. In particolare sono 10 le persone già sanzionate per la normativa covid.

In atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga.













