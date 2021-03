Traffico di droga nel Salernitano, obbligo di dimora per il maranese Raglia

555 Visite

Lo scorso 8 marzo il Gup di Salerno ha depositato la sentenza condannando numerosi soggetti per associazione finalizzata al traffico di droga. Le indagini, coordinate dalla Dda di Salerno, hanno disvelato che dal 2016 a tutto il 2017, e con condotta perdurante, un’articolata associazione criminale era dedita al traffico di droga con ramificazioni sia in territorio campano che fuori regione. L’imponente mole di prove raccolte non ha lasciato dubbi sulla circostanza che si trattasse di un fenomeno associativo da indurre il giudicante ad emettere numerose condanne anche severe. Il gruppo criminale era rifornito da un soggetto maranese, Raglia Francesco, il quale, stando alle numerose intercettazioni e alle prove raccolte, riforniva a cadenze regolari il gruppo criminale di ingenti quantitativi di stupefacenti di tipo cocaina, eroina ed hashish, tanto da essere ritenuto a tutti gli effetti parte integrante dell’associazione. Il Gup, accogliendo le argomentazioni del suo difensore, avvocato Antonio Cavallo, lo ha condannato alla pena di 6 anni e 10 mesi. Preliminarmente il Giudice aveva accolto l’istanza del suo difensore sulla scadenza dei termini di custodia cautelare disponendo la scarcerazione del Raglia e applicando a quest’ultimo la misura dell’obbligo di dimora.













