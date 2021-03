Napoli, addio a Ciro: il barista-istituzione del Tribunale di Napoli

904 Visite

Una notizia che addolora tutti gli avvocati. E’ morto Ciro, barista del Tribunale di Napoli. Ciro ha lottato contro un brutto male, ma non c’è l’ha fatta. L’uomo rappresentava una vera e propria Istituzione all’interno del Tribunale, come scrive l’avvocato Vanna Renella in un messaggio di cordoglio su Facebook.

“Ci lascia una vera istituzione del Tribunale di Napoli. Ciro non era solo il barista, era la persona che capiva gli umori delle persone che chiedevano il caffè e si ricordava di ognuno le manie, il caffè macchiato, o con cacao e zuccherato, lo sapeva già prima che ti avvicinavi al banco. Una persona semplice e sempre disponibile che spesso ci faceva sorridere con i suoi racconti. Spiace perché se ne va uno dei momenti più piacevoli della giornata in Tribunale, tra mille scartoffie e lunghe attese, la pausa caffè. Ciao Ciro e grazie di tutto così ti salutavo e così ti saluto ora!”

Messaggio di cordoglio anche da parte dei Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Giacomo Iacomino e Gabriele Esposito: “Una notizia che addolora tutti gli Avvocati. Eri sempre gentile e sorridente e voglio ricordarti con questo aneddoto: tempo fa quando ci avvicinammo io e Gabriele al banco, tu dicesti questo è un eventi storico, Giacomo ha offerto il caffè a Gabriele e la prima volta che lo vedo. Grazie Ciro per i sorrisi che ci hai regalato. ( Grazie Luca Condrò per la foto)”.













