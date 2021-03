CAIVANO: Terra dei fuochi. Controlli dei Carabinieri

74 Visite

I carabinieri della Compagnia di Casoria, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati ambientali, hanno denunciato il titolare di una società di trasporti per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e mancata compilazione dei registri di carico e scarico. Sequestrato alla ditta un capannone di 700 mq destinato ad officina, un’area di 400mq destinata a lavaggio dei mezzi e 3 cassoni da 3 mq contenenti rifiuti pericolosi. E ancora, in un piazzale di circa 300 mq sono state rivenute carcasse di autobus in stato di abbandono.

2 le discariche abusive localizzate lungo la sp498 grazie al supporto in volo dei Carabinieri del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano. La strada, già sottoposta a sequestro con procedura di caratterizzazione rifiuti da parte del comune di Caivano, era coperta da materiali di ogni genere: guaine bitumose, elettrodomestici, indumenti usati, scarti edilizi, parti di mobilio, pneumatici.

L’area è stata segnalata alle autorità competenti che classificheranno i rifiuti e ne disporranno lo smaltimento.

I servizi, continueranno anche nei prossimi giorni













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS