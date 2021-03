116 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Silvati hanno notato che la porta d’ingresso di una sala scommesse era parzialmente aperta ed hanno sorpreso all’interno 6 persone.

I poliziotti hanno sanzionato il titolare, un 37enne napoletano, e cinque clienti per inottemperanza alle misure anti Covid-19.













