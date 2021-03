De Luca: “Siamo in guerra. In ogni condominio c’è un nostro concittadino che muore”

480 Visite

“Noi in Campania siamo già in zona rossa. Abbiamo avuto 500 positivi sintomatici: se solo il 10% richiede la terapia intensiva avremo una situazione seria. Reggiamo ancora con le degenze e i posti letti disponibili in terapia intensiva. E’ necessario bloccare crescita del contagio, altrimenti entro 10 giorni chiuderemo altri reparti. Questo è il problema quando si decide di chiudere l’Italia. I nostri comportamenti devono diventare simili a quelli di febbraio-marzo dello scorso anno, bisogna restare a casa. Siamo in guerra. In ogni condominio c’è un nostro concittadino che muore“. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.













