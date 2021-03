Vaccini, arriva il via libera anche per gli over 70, ma alcune regioni non sono ancora pronte

137 Visite

Ultimare la vaccinazione degli over 80, delle categorie dei docenti e delle varie forze dell’ordine, poi proseguire con i pazienti estremamente fragili – a cui va somministrato il vaccino Rmna all’interno dei centri ospedalieri – e poi andare avanti per fasce di età decrescenti. Lo prevede la bozza del nuovo Piano vaccini, secondo quanto riferito da una fonte che ha collaborato al dossier.

Le persone fragili dovranno recarsi nei centri ospedalieri per le somministrazioni mentre – nella fase della vaccinazione di massa – per la popolazione che non presenta particolari fragilità, sarà centrale il ruolo dei medici di base. Le vaccinazioni potrebbero avvenire anche negli stessi studi.

Per la vaccinazione di massa sono previste le somministrazioni del vaccino nelle stesse strutture degli ambienti di lavoro. Saranno le aziende, eventualmente, a poterne fare richiesta.

Alcune regioni, come il Lazio, sono già pronte. La Campania, al momento, non ha reso noto se e quanto gli under 80 e le persone con fragilità potranno sottoporsi alla vaccinazione.













