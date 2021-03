Comunali Napoli, Montuori capolista con Maresca

Gennaro Montuori, meglio noto come «Palummella», potrebbe essere a capo di una delle liste che sosteranno la discesa in campo di Catello Maresca a sindaco di Napoli. A riferirlo è il quotidiano Il Mattino. L’idea c’è, un primo colloquio pure, resta solo da capire come e quando potrà prendere forma un piano che rimane comunque legato al momento in cui il pm anticamorra scioglierà le sue riserve e annuncerà la propria candidatura per Palazzo San Giacomo. La lista in questione – di cui è stato già annunciato il nome – si chiamerà «Io sto con Maresca» e a Montuori è stato proposto di esserne il capolista.