Sanremo 2021: Ermal Meta vince anche la terza serata

124 Visite

La terza serata del Festival di Sanremo è sicuramente la più amata, la notte delle cover e dei duetti, dedicata alla grande musica d’autore. La classifica è decretata dal voto dell’Orchestra. Ermal Meta è primo. La co-conduttrice è la top model Vittoria Ceretti. Una serata ricca di ospiti, a partire dai Negramaro che hanno omaggiato Lucio Dalla e non solo. Achille Lauro coinvolge Emma Marrone e Monica Guerritore per il suo quadro. Mihajlovic e Ibrahimovic (che arriva in ritardo e in autostop) si raccontano tra rivalità e lotta alla leucemia. Poi cantano insieme “Io vagabondo”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS