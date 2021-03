Marano, caos e assembramenti nei pressi dello stadio: arrivano i carabinieri e scatta il fuggi fuggi

1.551 Visite

Assembramenti tra via Musella e via Falcone, nei paraggi dello stadio, arrivano i carabinieri e identificano decine di giovani. I fatti si sono verificati poco fa. Alcuni ragazzi, alla vista dei militari, hanno provato a dileguarsi tra le stradine adiacenti all’impianto comunale. I carabinieri, in strada con diverse pattuglie, li hanno però accerchiati e identificati. Seguono aggiornamenti sulle eventuali sanzioni comminate.













