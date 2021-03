Covid, Patriarca (FI): “Situazione critica, appello a De Luca per screening”

79 Visite

NAPOLI – «Nelle prossime ore presenterò una proposta al presidente Vincenzo De Luca finalizzata a mettere in campo immediate e robuste contromisure utili al contrasto della diffusione del Covid a Castellammare di Stabia, dove si registrano oltre 2.000 casi e un aumento esponenziale dei contagi». Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «Penso a postazioni attrezzate dove effettuare screening a tappeto sugli abitanti così da individuare i positivi asintomatici, ancora oggi il mezzo di trasmissione del virus più difficile da censire e, di conseguenza, da tenere sotto controllo – ha continuato l’esponente del partito di Silvio Berlusconi -. A Castellammare la situazione merita la massima attenzione. Nell’ultima settimana è stata rilevata una incidenza di 930 nuovi contagiati, un tasso elevatissimo rispetto alla media della Campania pure in crescita. Lo scenario si fa ancora più critico se si considera che l’ospedale San Leonardo, sempre più in affanno nonostante il sacrificio e l’abnegazione del personale sanitario, è diventato il punto di riferimento di medicina territoriale per quasi un milione di utenti». «Finora, il sindaco Gaetano Cimmino ha adottato tutti i provvedimenti necessari per far fronte all’emergenza sanitaria, anche rafforzando la zona arancione disposta il 19 febbraio scorso, ma adesso è necessario agire con un intervento ancora più stringente per impedire che inconsapevoli vettori asintomatici del virus continuino a trasmettere l’infezione e a far crescere la curva epidemiologica». «Per questo, chiederò al governatore De Luca di organizzare nel più breve tempo possibile azioni mirate di controllo che riguardino l’intera cittadinanza con campagne di tamponi antigenici. Bisogna tutelare la salute dei cittadini stabiesi, sempre più preoccupati per l’incremento dei contagi e per le pesanti ripercussioni che il Covid sta avendo sul tessuto sociale e sull’economia locale. Il gruppo regionale di Forza Italia è al fianco del sindaco Gaetano Cimmino in questo momento di difficoltà», ha concluso il capogruppo regionale.













