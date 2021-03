Il Bayern pensa a Koulibaly e tenta il Napoli: offerta da 45 milioni

84 Visite

Il Bayern Monaco punta Kalidou Koulibaly. E’ quanto riferito da Mundo Deportivo, secondo cui il club di Bundesliga starebbe per formulare una proposta per tentare di portare in Germania il difensore franco-senegalese di proprietà del Napoli. L’offerta? 45 milioni di euro. Da anni Koulibaly è al centro delle voci di calciomercato, anche un anno fa sarebbe dovuto partire destinazione Inghilterra. Poi non se ne fece più nulla.













