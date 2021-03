De Luca rilancia il pass vaccinale. “Pronte 4 milioni di card”

137 Visite

Vaccini, De Luca interviene agli stati generali del turismo. Iniziativa che si è tenuta a Sorrento. “Ad oggi abbiamo distribuito centomila card di avvenuta vaccinazione, stamperemo altre 4 milioni di card. Credo possa essere una cosa importante dare una garanzia, dimostrare che abbiamo zone, comuni, operatori turistici che possono garantire sicurezza. È una carta in più». Lo ha detto, in diretta streaming agli Stati generali del Turismo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dice di avere «uno stato d’animo di fiducia» nei confronti del nuovo governo, «certo poi bisogna vedere i fatti». E ribadisce il punto di lotta della Campania in merito alla campagna vaccinale: «l’affermazione di un criterio semplice, un vaccino per ogni cittadino». «Mi auguro che a partire da fine marzo, dopo che avremo completato gli ultra ottantenni e gli operatori socio sanitari, questo criterio sia seguito e la Campania possa recuperare le dosi di vaccino in meno che ha ricevuto», ha concluso il governatore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS