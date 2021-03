Vomero, agenti della polizia sventano truffa ad un anziano: in manette due finti corrieri

Gli agenti del commissariato Vomero hanno arrestato oggi, in via Luca Giordano, due truffatori che si fingevano corrieri. I due, fingendo di essere i nipoti, avevano chiesto all’anziano di consegnare ad un corriere la cifra di 1100 euro in cambio di prodotti informatici. Gli agenti del commissariato Vomero, avvertiti dall’anziano, si sono appostati in borghese nell’androne del palazzo, dove hanno poi arrestato i due finti corrieri che si erano recati a casa dell’anziano.