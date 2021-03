QUALIANO, A𝗠𝗣𝗟𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗜𝗠𝗜𝗧𝗘𝗥𝗢: 𝗔 𝗕𝗥𝗘𝗩𝗘 𝗜𝗟 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗜 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗥𝗔𝗥𝗜

Si tratta di un’ulteriore progetto di ampliamento interno al camposanto, frutto dello studio programmatico concepito dall’assessore Cerqua per contenere la costante domanda di loculi e cinerari da parte della cittadinanza, considerando con massima attenzione tutti gli spazi utili per erigere le suddette strutture nel perimetro del cimitero.

Altro ampliamento interno riguarda la prossima costruzione di n. 48 nuovi loculi, dei quali la delibera di giunta n. 137 del 30/11/2020 ha approvato il progetto esecutivo, stabilendo che per i suddetti non sarΓ pubblicato alcun bando, ma verranno assegnati a coloro che non hanno alcun loculo in concessione ed hanno urgenza di esumare i propri familiari defunti.