Comunali Napoli, De Luca dice no a Fico e Manfredi e litiga con il Pd: vuole un candidato sindaco svincolato dai partiti

La tensione è alle stelle, la partita apertissima e, come sempre, tortuosa per il Pd napoletano e regionale. Lo scontro tra i dem e De Luca non è stato mai così duro. Siamo, come riporta Il Mattino, ad un passo dallo strappo se le posizioni rimangono, come ora, divergenti. Non è solo una questione di dichiarazioni equivocate ma di due modelli contrapposti. Per il Pd napoletano l’asse da cui partire è quello con i grillini e non discostarsi di un millimetro dalla terna di nomi messi in campo: gli ex ministri Amendola e Manfredi e il presidente della Camera Fico. Per il governatore De Luca invece si parte dalla coalizione larga delle regionali e poi eventualmente allargare all’M5s. Ma con un punto di scontro fondamentale: per l’ex sindaco di Salerno ci vuole un nome della società civile e non un politico.

È un muro contro muro con due posizioni che cercano di accelerare. E se sabato sera Fulvio Bonavitacola, il vice di De Luca, ha minacciato uno strappo pesantissimo quale è quello di trovare un nome alternativo al Pd e andare da soli, il partito di Zingaretti a Napoli risponde con la convocazione, per mercoledì, del tavolo della coalizione di centrosinistra. Grillini compresi.













