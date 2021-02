Incendio in un appartamento a Fuorigrotta: due morti

266 Visite

A Napoli due persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un incendio in un appartamento posto al quinto piano di un edificio di sei. Al loro arrivo in zona Fuorigrotta, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone, mentre una terza è risultata gravemente ustionata. Gli inquilini dell’ultimo piano sono stati messi in salvo con due autoscale. Ancora da chiarire cosa abbia innescato l’incendio.













