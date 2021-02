Covid, due regioni a rischio zona rossa: c’è anche la Campania

396 Visite

A rischiare di andare in zona rossa è in primis la Campania, almeno stando a quanto afferma il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. La Regione è in zona arancione dalla scorsa settimana, ma i contagi continuano ad aumentare giorno dopo giorno. Altra Regione che potrebbe passare in fascia rossa è l’Emilia-Romagna, dove sempre più territori sono già entrati nell’arancione scuro. Dopo i primi 14 comuni tra l’area di Imola e il ravennate, ora tocca anche a Bologna. La Regione è già in fascia arancione, ma il rischio di passare in rosso è tutt’altro che escluso. Dovrebbe invece restare in arancione la Toscana, anche se da sabato 27 febbraio entreranno in zona rossa Pistoia e Siena. In zona arancione attualmente ci sono anche Trento, Liguria, Umbria, Abruzzo e Molise.













