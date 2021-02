Marano, Visconti non ha più i numeri ma l’opposizione non ha ancora proposto la sfiducia. Nel Pd è il momento dei professori di mandolino?

390 Visite

Sono passati 4 giorni dalla seduta di consiglio comunale che ha sancito la sfiducia al vicesindaco Paolo D’Alterio e 4 giorni dalla rottura (ufficiale) tra il sindaco Visconti e il suo partito, il Pd.

Quattro giorni e l’opposizione, almeno la parte che fa realmente opposizione (esclusi, quindi, i due consiglieri carte di tressette) non ha ancora promosso una sfiducia al primo cittadino (davanti al notaio o segretaria generale) ormai senza numeri sufficienti in Consiglio comunale.

Doveva e dovrebbe essere un atto dovuto per la parte sana della minoranza. Un modo per stanare il gruppo consiliare del Pd di Marano, per testare le vere intenzioni dei dem, che devono uscire dal guado e dire chiaramente se vogliono mandare il sindaco a casa o se vogliono traccheggiare e “masturbarsi” ancora.

I democratici sarebbero sul punto di passare all’opposizione, come ribadito anche dal segretario cittadino Sorrentino, ma è noto che qualche tesserato del partito, che gioca per conto terzi, sta cercando in qualche modo di ostacolare l’inevitabile processo, voluto e sancito anche dalla segreteria provinciale.

Sono i soliti “professorini di mandolino” che si sentono solo nel direttivo del partito per difendere questo o quell’indifendibile, nel caso di specie D’Alterio. Chi si ergerà (e lo scriviamo con rispetto, ma tra il serio e il faceto) a professore di mandolino durante il prossimo direttivo? Guida, Granato, Rossetti, Schiano, Perrotta junior, Orlando o chi altro ancora? Chi avrà il coraggio di difendere l’indifendibile, o meglio un vicesindaco che non ha prodotto un solo risultato buono in due anni e mezzo e un sindaco che, ancora oggi, sfida il partito con le parole: “Se avete i numeri, lì c’è il segretario generale”. Chi, tra i tesserati, non ha ancora compreso che il Comune sarà sciolto per camorra da qui a breve e che i vertici provinciali del partito hanno chiesto – anzi preteso – che il Pd si sfili quanto prima da Visconti? Ma lo avete capito o no, cari professori, che la storia è finita e che occorre prepararsi per le elezioni del 2023?













