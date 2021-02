Scuole chiuse e polemiche. Nasce il gruppo “Marano scuole aperte”. Pronti a ricorrere al Tar

978 Visite

Gentile direttore, abbiamo appreso con sgomento la decisione del sindaco, che ancora insiste a fare un mestiere che non è il suo, di chiudere le scuole fino al 27 febbraio prossimo. Con ancor più sgomento abbiamo letto la richiesta di chiusura delle scuole inoltrata dai dirigenti scolastici, alcuni dei quali hanno sempre sostenuto che la vera scuola è quella in presenza. Siamo sconcertati da questi abusi perpetrati sulla pelle dei nostri figli tanto che, nelle ore immediatamente successive all’ordinanza, abbiamo aperto una pagina Facebook e raccolto centinaia di adesioni per approntare un ricorso urgente al Tar. È paradossale come le scuole in zona rossa siano aperte mentre qui da noi gli amministratori locali ne richiedano le chiusure non essendoci i presupposti. Noi siamo pronti alla battaglia. Questa volta non la faranno franca. Siamo pronti ad accogliere chiunque voglia vedere riconosciuto il diritto all’istruzione, anche in pandemia, sulla nostra pagina Facebook della quale alleghiamo il link in calce. Grazie per lo spazio dedicatoci.

https://m.facebook.com/groups/432391054634804/permalink/432444054629504/













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS