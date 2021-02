Marano, i genitori del plesso Cesina sul piede di guerra per un caso Covid. “Oggi niente bimbi a scuola, vogliamo la sanificazione dei locali e maggiore chiarezza”

245 Visite

Ci scrivono numerosi genitori di alunni iscritti alla materna ed elementare plesso Cesina di Marano. Segnalano (in alcuni casi) di non aver portato i figli a scuola stamani poiché, secondo quanto riferito, ci sarebbe un docente risultato positivo al Covid. I genitori, almeno quelli che ci hanno scritto e contattato, reclamano un’urgente sanificazione dei locali e si interrogano sulla mancata messa in quarantena dei ragazzi. Secondo quanto riferito dagli stessi, la referente Covid avrebbe detto che sono state rispettati i protocolli in materia. I genitori chiedono maggiore chiarezza e, pertanto, invitiamo la dirigente scolastica o i suoi collaboratori a mettersi in contatto con la nostra redazione al 3383387653.













