Marano, iniziato il conto alla rovescia: gli 007 della prefettura sono in dirittura d’arrivo con il lavoro. Lo scioglimento sempre più vicino

Siamo alle battute finali ormai. La commissione d’accesso agli atti, nominata dal prefetto di Napoli lo scorso ottobre, ha quasi ultimato il proprio lavoro. La mole di atti vagliati, le informazioni giunte dalle forze dell’ordine e dalla Procura sono state quasi integralmente riportate nella relazione che sarà poi consegnata al prefetto Valentini. Il lavoro dovrebbe terminare al massimo entro la fine del mese. Dopodiché il tutto passerà nelle mani del prefetto e successivamente del nuovo Ministro dell’Interno. Dentro quella relazione, per ora completata al 70 per cento, c’è finito un po’ di tutto: mandati di pagamento ad alcune ditte, qualche somma urgenza, alcune vicende attinenti ai beni confiscati, parentele scomode da parte di amministratori e consiglieri, abusi edilizi e sconfitte clamorose in sede di Tar. Visconti è un sindaco sulla graticola ormai e tra un po’, al netto della vicenda scioglimento, non avrà nemmeno più i numeri sufficienti in Consiglio per portare avanti la propria azione amministrativa. Il conto alla rovescia è iniziato.













