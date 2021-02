Marano, malviventi fanno irruzione in un appartamento di via Piave: indagini in corso

912 Visite

Ancora ladri in azione in un appartamento di Marano: i malviventi hanno fatto irruzione in serata in un appartamento di via Piave, al civico 6. I proprietari non erano in casa al momento dell’irruzione dei malviventi che, secondo le prime testimonianze, avrebbero messo a soqquadro l’abitazione e rovistato ovunque. Nel palazzo furono installate alcune telecamere. Il bottino non è stato ancora quantificato.













