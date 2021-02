Scuole e trasporti. Convocato in Prefettura il tavolo di monitoraggio

133 Visite

Il Prefetto di Napoli Marco Valentini ha convocato per domani 2 febbraio alle ore 18.00 il Tavolo di coordinamento volto al monitoraggio dell’attuazione del documento operativo per il rientro a scuola per gli studenti delle scuole medie superiori, in attuazione delle disposizioni del DPCM del 3 dicembre 2020.

Nella giornata di oggi, non sono state segnalate particolari criticità, fatte salve alcune code registrate in prossimità degli accessi alla stazione della linea 1 della metropolitana di Piscinola, dovute alla necessità di evitare l’affollamento delle banchine. E’ stato altresì segnalato uno scarso ricorso ai mezzi sostitutivi su gomma messi in campo dalle società di trasporto.

Nel corso della riunione sarà fatto il punto sulla risposta complessiva del sistema dei trasporti nelle prime due giornate di applicazione del piano, nonché su tutte le altre misure necessarie per garantire la più diffusa conoscenza da parte degli utenti dei mezzi di trasporto a disposizione, con la finalità di distribuire l’utenza, prevenire gli assembramenti e garantire i distanziamenti anche in prossimità degli istituti scolastici.

Alla riunione parteciperanno tutte le parti che hanno contribuito alla stesura del documento operativo, tra cui l’Ufficio scolastico, i vertici delle aziende di trasporto pubblico, la Regione e i Sindaci dei comuni interessati.













