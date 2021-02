Covid, a Mugnano 108 i positivi attuali. Il sindaco aggiorna anche su scuole e bonus alimentare

237 Visite

Sono 108 i positivi attuali, sempre 9 in ospedale di cui 1 in terapia intensiva. 22 i deceduti e 1627 i guariti da inizio pandemia.

È stata attivata la piattaforma informatica per l’adesione alla campagna di vaccinazione riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età. Se avete un familiare over 80 potete collegarvi al sito https://adesionevaccinazioni.soresa.it/ oppure chiedere l’iscrizione ai loro medici di famiglia.

Capitolo scuola: domani finalmente riaprono i battenti le scuole superiori con la metà degli studenti in presenza compreso il nostro meraviglioso liceo. Approfitto per elogiare la scelta della scuola, di lasciare in questa fase iniziale decidere ai genitori, se mandare i figli in presenza oppure continuare con la Dad.

Capitolo bonus alimentare: martedì è stata pubblicata sul sito del Comune la seconda graduatoria.