Due casi di positività al Covid-19 alla scuola media Pirandello-Svevo di Soccavo. Si tratta delle classi 1B e 3G. Come da protocollo e come da indicazioni dell’ASL Napoli 1, gli studenti delle due classi dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni a partire dall’ultimo giorno di presenza a scuola (giovedì 28 gennaio; i due studenti erano assenti venerdì 29 gennaio).













