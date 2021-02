Vanessa Incontrada testimonial Dolce e Gabbana per le taglie grandi: etica o marketing?

132 Visite

Dolce&Gabbana ha scelto Vanessa Incontrada come volto curvy del brand in una recente campagna social ispirata ai quadri di Rubens. Il brand ha deciso di allargare la propria offerta di taglie e vestire anche donne che portano dalla 46 in su. La campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana con Vanessa Incontrada protagonista è stata accolta come un ottimo esempio di body positivity, cioè di accettazione del proprio corpo a prescindere dalla taglia. E’ possibile che l’industria della moda scelga anche strade più sostenibili per il pianeta e per chi ci lavora. Adesso la domanda resta legittima: la moda sta cambiando davvero o è solo una strategia di marketing?













